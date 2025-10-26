Ричмонд
Овечкин установил новый рекорд по числу матчей среди россиян в НХЛ

Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал первым представителем России, которому удалось провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорит статистика игр.

