Трамп полетит в Малайзию для подписания договора между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей состоится в его присутствии сразу после прибытия в Малайзию. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Уточняется, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в связи со смертью королевы-матери Таиланда Сирикит попросил Малайзию и США перенести подписание декларации об отношениях между Таиландом и Камбоджей — так называемой «мирной декларации» по деэскалации и нормализации двусторонних отношений — на время саммита АСЕАН.
«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом. Прибыв, встречусь с их замечательным премьер-министром. Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем договор сразу по прибытии», — рассказал глава Белого дома.
Таким образом, подписание декларации перенесено с изначально запланированных 9:30 мск на примерно 6:00 мск — время, когда ожидается прибытие борта Трампа, согласно ранее опубликованному расписанию Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках турне по Азии.