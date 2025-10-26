Ричмонд
Трамп полетит в Малайзию для подписания договора между Таиландом и Камбоджей

Премьер-министр Таиланда попросил Малайзию и США перенести подписание декларации.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей состоится в его присутствии сразу после прибытия в Малайзию. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Уточняется, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в связи со смертью королевы-матери Таиланда Сирикит попросил Малайзию и США перенести подписание декларации об отношениях между Таиландом и Камбоджей — так называемой «мирной декларации» по деэскалации и нормализации двусторонних отношений — на время саммита АСЕАН.

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом. Прибыв, встречусь с их замечательным премьер-министром. Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем договор сразу по прибытии», — рассказал глава Белого дома.

Таким образом, подписание декларации перенесено с изначально запланированных 9:30 мск на примерно 6:00 мск — время, когда ожидается прибытие борта Трампа, согласно ранее опубликованному расписанию Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках турне по Азии.

