Трамп полетит в Малайзию для подписания договора между Таиландом и Камбоджей

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом. Прибыв, встречусь с их замечательным премьер-министром. Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем договор сразу по прибытии», — рассказал глава Белого дома.