NYT: Зимой на Украине закроются фабрики, люди останутся без отопления

Предстоящей зимой домохозяйства на Украине останутся без отопления, а фабрики закроются из-за перебоев с электричеством и роста цен. Об этом написало издание The New York Times (NYT).
Сложности могут появиться из-за повреждений газовых объектов. Несколько украинских городов уже отложили включение централизованного отопления в домах, чтобы справиться с нехваткой газа, сказано в статье.
— Перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы конфликта с РФ, — приводятся слова мэра Киева Виталия Кличко.
Также ситуация грозит закрытием фабрик. По данным газеты, Украина пытается импортировать как можно больше газа до наступления холодов. Ожидается, что она получит около четырех миллиардов кубометров газа на сумму почти два миллиарда долларов.
В украинском городе Львове стало «действительно холодно». Но власти пока не планируют включать отопление. С таким заявлением в своих соцсетях 10 октября выступил глава города Андрей Садовый. Он призвал горожан «немного переждать».