Умерла американская актриса Джун Локхар, звезда сериала «Лэсси»

В возрасте 100 лет скончалась американская актриса, звезда сериала «Лэсси», Джун Локхарт, о чем проинформировал журнал People.
По уточнениям издания, актриса ушла из жизни в городе Санта-Моника в штате Калифорния.
«Актриса умерла в четверг, 23 октября… в Санта-Монике», — передает журнал.
Как сообщает журнал, актриса умерла по естественным причинам. При этом в момент ухода из жизни с ней были ее дочь и внучка.
Звезду сериала «Лэсси» Джун Локхарт, родившуюся в 1925 году в нью-йоркской актерской семье, зрители запомнили как Рут Мартин. Другой ее известной ролью стало исполнение образа Люсиль Бэлэрд в фильме «Встреть меня в Сент-Луисе».
