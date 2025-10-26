Ричмонд
Умерла американская актриса Джун Локхар, звезда сериала «Лэсси»

В возрасте 100 лет умерла американская актриса Джун Локхар.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 100 лет скончалась американская актриса, звезда сериала «Лэсси», Джун Локхарт, о чем проинформировал журнал People.

По уточнениям издания, актриса ушла из жизни в городе Санта-Моника в штате Калифорния.

«Актриса умерла в четверг, 23 октября… в Санта-Монике», — передает журнал.

Как сообщает журнал, актриса умерла по естественным причинам. При этом в момент ухода из жизни с ней были ее дочь и внучка.

Звезду сериала «Лэсси» Джун Локхарт, родившуюся в 1925 году в нью-йоркской актерской семье, зрители запомнили как Рут Мартин. Другой ее известной ролью стало исполнение образа Люсиль Бэлэрд в фильме «Встреть меня в Сент-Луисе».

Ранее в доме в Морлупо, расположенном недалеко от Рима, умерла французская актриса Мартина Брошар. Ей был 81 год.