Девять украшений и одна украденная автовышка: прокурор раскрыла детали подставы в коммуне Лувр

Она рассказала, что злоумышленники под поддельным именем связались с компанией, сдающей в аренду подобную технику. Они сообщили о переезде и назначили встречу именно в этой коммуне. Когда сотрудник приехал, двое неизвестных силой отобрали у него автовышку и скрылись.