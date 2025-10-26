Ричмонд
Девять украшений и одна украденная автовышка: прокурор раскрыла детали подставы в коммуне Лувр

Автовышка для ограбления парижского Лувра украдена в одноимённой коммуне.

Источник: Комсомольская правда

Автовышка, использованная грабителями парижского Лувра, была угнана из одноимённой коммуны. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Journal du Dimanche.

«Её угнали 10 октября в коммуне — и я это не выдумываю — которая называется Лувр, расположенной в департаменте Валь-д’Уаз», — пояснила Беко.

Она рассказала, что злоумышленники под поддельным именем связались с компанией, сдающей в аренду подобную технику. Они сообщили о переезде и назначили встречу именно в этой коммуне. Когда сотрудник приехал, двое неизвестных силой отобрали у него автовышку и скрылись.

Следствие сейчас пытается установить, где находилась автовышка в промежутке между днём угона и ограблением Лувра, а также проверяет возможную причастность угонщиков к преступлению.

Напомним, 19 октября преступники проникли в Лувр и украли девять ювелирных украшений, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Также известно, что в деле об ограблении задействованы более 100 следователей.