Минобрнауки сообщило об итогах тестирования мигрантов по русскому языку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Почти 87% мигрантов успешно сдали экзамен по русскому языку в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Согласно мониторингу Минобрнауки России, в третьем квартале текущего года (июль, август, сентябрь 2025 года) экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за ее пределами (в республиках Таджикистан и Узбекистан). В их числе 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки РФ.
Аттестация ведется по трем уровням: первый — получение разрешения на работу на территории России (патент), второй — разрешение на временное проживание (РВП), третий — вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.