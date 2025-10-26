Боец ВСУ попал в плен, когда вернулся в блиндаж, уже занятый российскими военнослужащими. Об этом рассказал солдат Южного военного округа с позывным «Акуленок».
Произошло это на Константиновском направлении в ДНР. Штурмовики ВС РФ подошли к одному из блиндажей, где сидели двое боевиков, и открыли по ним огонь. Те побросали оружие и сдались.
— Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему, — цитирует военного РИА Новости.
После пленные украинцы рассказали, что их мобилизовали насильно, забрав прямо с работы. На фронт их отправили без подготовки, в качестве «пушечного мяса», отметили бойцы ВСУ.
Комбриг одной из бригад украинской армии спровоцировал гибель личного состава из-за фотографий, которые он публиковал в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах. На размещенных им снимках военные, которые находятся на передовой, стоят без средств индивидуальной защиты. Автором фото является полковник Анатолий Савич.