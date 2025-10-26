Ричмонд
Момент жёсткого ДТП с тремя жертвами в центре Хабаровска попал на видео

В центре Хабаровска рано утром 26 октября произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни трех человек. Авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева, недалеко от здания городской администрации, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Момент смертельного ДТП в центре Хабаровска. Видео © SHOT.

По предварительной информации, водитель Audi A5 проехал на красный свет на высокой скорости и врезался в Toyota Caldina. От сильного удара японский автомобиль перевернулся и вылетел с проезжей части. Водитель и двое пассажиров иномарки скончались на месте.

Виновник аварии, находившийся за рулем Audi, выжил и получил травмы. В настоящее время правоохранители выясняют, был ли он пьян в момент ДТП. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.