МВД: мошенники используют схему с отключением системы пожарной безопасности

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали внедрять схему обмана россиян через просьбу от имени председателя товарищества собственников жилья отключиться от системы пожарной безопасности дома. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Так, в мессенджере Telegram аферисты отправляют сообщение от имени председателя ТСЖ, в котором содержится просьба отключиться от системы пожарной безопасности дома. «Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется “председатель ТСЖ”, — говорится в материалах.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала «Госуслуги», и что это — мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с «Госуслуг», выманивая персональные данные — паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут «представители Роскомнадзора и правоохранители».

В итоге аферисты убеждают введенного в заблуждение человека перевести все накопления на «безопасный счет» или передать курьеру.