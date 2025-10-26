МВД: мошенники используют схему с отключением системы пожарной безопасности

Так, в мессенджере Telegram аферисты отправляют сообщение от имени председателя ТСЖ, в котором содержится просьба отключиться от системы пожарной безопасности дома. «Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется “председатель ТСЖ”, — говорится в материалах.
Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала «Госуслуги», и что это — мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с «Госуслуг», выманивая персональные данные — паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут «представители Роскомнадзора и правоохранители».
В итоге аферисты убеждают введенного в заблуждение человека перевести все накопления на «безопасный счет» или передать курьеру.