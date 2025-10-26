МВД: мошенники используют схему с отключением системы пожарной безопасности

Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала «Госуслуги», и что это — мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с «Госуслуг», выманивая персональные данные — паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут «представители Роскомнадзора и правоохранители».