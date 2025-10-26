В России изменили график медосмотров для детей: что надо знать

Минздрав России скорректировал график профилактических осмотров для детей. Теперь осмотры у невролога и стоматолога впервые будут проводиться позже, а ежегодные проверки репродуктивного здоровья — раньше. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.
Новые правила медосмотров для детей, утвержденные Минздравом, рассчитаны на шесть лет. Они вступили в силу 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Теперь разрешено проводить педиатрический осмотр не только участковому педиатру, но и семейному врачу. Также определено, что неонатальные скрининги (базовый и расширенный) делают при отсутствии данных о них, но не позже 28 дней с рождения.
В обновленный медосмотр для месячного ребенка теперь входят прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Еще одним нововведением для месячного осмотра стала офтальмоскопия. Эту процедуру, которая требует расширения зрачка специальными каплями, теперь должны проводить в обязательном порядке.
Ранее россиянам напомнили об изменениях в налогах, ОСАГО и связи, которые вступят в силу с ноября.