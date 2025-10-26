Между Москвой и Алма-Атой возобновляется прямое железнодорожное сообщение

Время в пути составит примерно три с половиной суток. Поезда будут останавливаться для посадки или высадки пассажиров, в частности, на таких в Таразе, Шымкенте, Актобе, Уральске, Саратове, Ртищеве, Тамбове, Мичуринске и Рязани.