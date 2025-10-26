Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Москвой и Алма-Атой возобновляется прямое железнодорожное сообщение

Из российской столицы первые вагоны с пассажирами отправятся в Алма-Ату 30 октября.

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновляется с 26 октября после приостановки, действовавшей с 2017 года, сообщили в РЖД.

Соответствующее решение было ранее принято по согласованию с компанией «Казахстанские железные дороги». Вагоны, следующие без пересадок, будут отправляться через день.

Из Алма-Аты они выйдут 26 октября 20:00 по местному времени (18:00 мск). Вагоны будут курсировать в составе поезда № ⅞ Алма-Аты — Саратов. Из российской столицы они отправятся 30 октября 19:27 мск в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент.

Время в пути составит примерно три с половиной суток. Поезда будут останавливаться для посадки или высадки пассажиров, в частности, на таких в Таразе, Шымкенте, Актобе, Уральске, Саратове, Ртищеве, Тамбове, Мичуринске и Рязани.

Напомним, в июне возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Хабаровском.