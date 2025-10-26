Между Москвой и Алма-Атой возобновляется прямое железнодорожное сообщение

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой возобновляется с 26 октября после приостановки, действовавшей с 2017 года, сообщили в РЖД.
Соответствующее решение было ранее принято по согласованию с компанией «Казахстанские железные дороги». Вагоны, следующие без пересадок, будут отправляться через день.
Из Алма-Аты они выйдут 26 октября 20:00 по местному времени (18:00 мск). Вагоны будут курсировать в составе поезда № ⅞ Алма-Аты — Саратов. Из российской столицы они отправятся 30 октября 19:27 мск в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент.
Время в пути составит примерно три с половиной суток. Поезда будут останавливаться для посадки или высадки пассажиров, в частности, на таких в Таразе, Шымкенте, Актобе, Уральске, Саратове, Ртищеве, Тамбове, Мичуринске и Рязани.
Напомним, в июне возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Хабаровском.