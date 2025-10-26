Ричмонд
«Ашан» зарегистрировал в РФ новый товарный знак

Под новым товарным знаком «Ашан» сможет продавать продукты питания, парфюмерию, товары для творчества.

Источник: Комсомольская правда

В России «Ашан» зарегистрировал новый товарный знак — красного птенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Уточняется, что процесс регистрации занял год: после подачи заявки в Роспатент в октябре 2024 года, в октябре 2025 года ведомство одобрило товарный знак «Ашан» с изображением красного птенца.

Под этим брендом теперь можно продавать разнообразную продукцию, включая продукты питания, парфюмерию, товары для творчества и игрушки.

Кроме этого, при регистрации товарного знака «Ашан» сообщил о планах по расширению ассортимента продуктов для детей 3−10 лет под брендом «Ашан Красная птица Kids». По информации компании, уникальной особенностью линии станет персонаж Птенчик на всех упаковках.

Накануне Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд ЛНР.