«Ашан» зарегистрировал в РФ новый товарный знак

В России «Ашан» зарегистрировал новый товарный знак — красного птенца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Уточняется, что процесс регистрации занял год: после подачи заявки в Роспатент в октябре 2024 года, в октябре 2025 года ведомство одобрило товарный знак «Ашан» с изображением красного птенца.
Под этим брендом теперь можно продавать разнообразную продукцию, включая продукты питания, парфюмерию, товары для творчества и игрушки.
Кроме этого, при регистрации товарного знака «Ашан» сообщил о планах по расширению ассортимента продуктов для детей 3−10 лет под брендом «Ашан Красная птица Kids». По информации компании, уникальной особенностью линии станет персонаж Птенчик на всех упаковках.
