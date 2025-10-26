Ричмонд
Россиянам напомнили, как можно получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни

Соцфонд рассказал о способах получения пособия за каждого ребёнка из двойни.

Источник: Комсомольская правда

Как следует из материалов Соцфонда, при рождении двоих или более детей можно оформить пособие на каждого. Условием является подача индивидуального заявления на каждого младенца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно документам, при одновременном уходе за двумя и более детьми в возрасте до полутора лет полагающиеся пособия суммируются. Однако их общий размер не должен превышать 100% среднего заработка лица, являющегося получателем выплаты.

В случае рождения нескольких детей отпуск по уходу может быть распределен между родителями или родственниками. Например, мать оформляет отпуск для ухода за одним ребенком, а отец — за другим.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2026 году в России проиндексируют зарплату, пенсии и соцвыплаты.

Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
