NYT: на Украине этой зимой закроются фабрики, а люди останутся без отопления

Этой зимой украинские домохозяйства рискуют остаться без достаточного отопления, а заводы — столкнуться с закрытием из-за перебоев с электроэнергией и роста цен. Об этом пишет The New York Times.
По данным источника, сложности связаны с повреждениями на газовых объектах. Как уточняет издание, несколько украинских городов уже отложили запуск централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с дефицитом газа.
«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабного конфликта», — рассказал мэр города Киева Виталий Кличко.
Эксперты опасаются, что многие семьи не смогут полноценно отапливаться.
Помимо этого, существует угроза закрытия фабрик. В попытке минимизировать последствия, Киев стремится импортировать максимальное количество газа до холодов. По прогнозам, Украина получит порядка 4 миллиардов кубометров газа на сумму около 2 миллиардов долларов.
Ранее жителям Киева дали совет по выживанию тяжелой зимой. Связист Сергей Бескрестнов посоветовал киевлянам запастись топливом и уехать.