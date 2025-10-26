Третье поражение подряд: «Адмирал» проиграл в Казани «Ак Барсу»

«Адмирал» после двух поражений во Владивостоке отправился в Казань на спаренные игры с «Ак Барсом» и уступил в третий раз подряд — 3:5, сообщает ИА PrimaMedia.
«Ак Барс» подошел ко встрече с «моряками» имея восемь побед подряд. Почти весь матч «Адмирал» был в роли догоняющего. В первом периоде на быстрый гол Ильи Сафонова владивостокцы ответили точным броском Никиты Тертышного. Но на первый перерыв «Ак Барс» ушел в качестве лидера. Отличился Митчелл Миллер.
Вторая двадцатиминутка запомнилась чередой удалений с обеих сторон. Несмотря на пропущенный гол в большинстве, «Ак Барс» дважды поразил ворота гостей. Обе шайбы на счету Александра Хмелевского, забитых практически с идентичной позиции. «Адмирал» долго не мог реализовать свои моменты, но с пятой попытки всё же отыгрался: Степан Старков точным дальним броском сократил отставание. Финальную точку в матче уже в третьем периоде поставил Илья Сафонов, также реализовав численное преимущество.
«По содержанию в атаке, по самой игре — ребята сражались, играли, но удаления нас очень сильно подводят. Боремся с этим, но достучаться не можем. 22 минуты — перебор против такой мастеровитой команды, надо постараться убрать это. Миллер прошёл двух защитников и забил — как это можно оценить? Он молодец, у нас Миллера нет, у нас есть Шулак и Грман. А у вас он есть — радуйтесь», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Еще одну встречу с «Ак Барсом» «Адмирал» проведет 27 октября в Казани. «Моряки» на данный момент занимают девятое место в конференции «Восток».