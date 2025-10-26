Ричмонд
Овечкин провёл 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский хоккеист занял 24-е место в рейтинге по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 1500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Соответствующего результата спортсмен достиг в рамках игры против команды «Оттава Сенаторз». В этом рейтинге хоккеист занял 24-е место. Он также стал восьмым игроком, который провёл такое количество матчей за один клуб.

По числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин превзошёл обладателя Кубка Стэнли 1999 года, американца Майка Модано (1499). Перед российским спортсменом в списке находится защитник клуба «Колорадо Эвеланш», канадец Брент Бёрнс (1506).

Первое место в рейтинге занимает ещё один канадский хоккеист Патрик Марло (1779), завершивший карьеру в 2022 году.

Напомним, 24 октября Овечкин забил 899-й гол в НХЛ. Ранее также стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» проведёт перед одной из домашних игр церемонию в честь 900 голов и 1500 сыгранных матчей своего капитана.