Врач Маркова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион питания осенью

Рыбу, льняное масло, грецкие орехи, витамины А, С, Е, цинк и селен нужно включить в рацион питания осенью для поддержания здоровья кожи. Об этом рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Наталья Маркова.
— Для поддержания здоровья кожи в осенний период полезны продукты, которые богаты омега-3 — рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию, — цитирует ее РИА Новости.
По словам медика, для здоровья кожи также надо пить около 1,5−2 литров воды ежедневно, пользоваться увлажнителями воздуха в помещениях и выбирать средства с увлажняющими компонентами, чтобы нейтрализовать сухость, которая вызвана отоплением.
Осень — это время, когда нужно адаптировать уход к новым условиям, ведь именно в этот период кожа становится особенно уязвимой из-за воздействия окружающей среды. Также с возрастом состояние кожи претерпевает значительные изменения, и после 40 лет она нуждается в особом внимании.
Врач-дерматолог, косметолог, пластический хирург Мадина Осман рассказала «Вечерней Москве», какие изменения происходят и как можно им противостоять, чтобы сохранить молодость, упругость и здоровье кожи.