Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Маркова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион питания осенью

Рыбу, льняное масло, грецкие орехи, витамины А, С, Е, цинк и селен нужно включить в рацион питания осенью для поддержания здоровья кожи. Об этом рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Наталья Маркова.

Рыбу, льняное масло, грецкие орехи, витамины А, С, Е, цинк и селен нужно включить в рацион питания осенью для поддержания здоровья кожи. Об этом рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Наталья Маркова.

— Для поддержания здоровья кожи в осенний период полезны продукты, которые богаты омега-3 — рыба, льняное масло, грецкие орехи, а также витамины А, С, Е, цинк и селен. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспаления и улучшают регенерацию, — цитирует ее РИА Новости.

По словам медика, для здоровья кожи также надо пить около 1,5−2 литров воды ежедневно, пользоваться увлажнителями воздуха в помещениях и выбирать средства с увлажняющими компонентами, чтобы нейтрализовать сухость, которая вызвана отоплением.

Осень — это время, когда нужно адаптировать уход к новым условиям, ведь именно в этот период кожа становится особенно уязвимой из-за воздействия окружающей среды. Также с возрастом состояние кожи претерпевает значительные изменения, и после 40 лет она нуждается в особом внимании.

Врач-дерматолог, косметолог, пластический хирург Мадина Осман рассказала «Вечерней Москве», какие изменения происходят и как можно им противостоять, чтобы сохранить молодость, упругость и здоровье кожи.