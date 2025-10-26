Врач Маркова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион питания осенью

Осень — это время, когда нужно адаптировать уход к новым условиям, ведь именно в этот период кожа становится особенно уязвимой из-за воздействия окружающей среды. Также с возрастом состояние кожи претерпевает значительные изменения, и после 40 лет она нуждается в особом внимании.