Известный писатель Александр Цыпкин прочитал в ДВФУ уникальную лекцию

Известный писатель, сценарист, специалист по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин прочитал для студентов института физкультуры ДВФУ лекцию «Личный бренд спортсмена». Мероприятие было организовано при поддержке ХК «Адмирал».
Александр Цыпкин сегодня один из самых популярных по продаваемым тиражам писатель в стране. Многие знают его, как создателя литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». Несколько сезонов сериала на основании его произведений вышли на ТВ.
Вместе с тем, Цыпкин имеет большой опыт в PR, является экспертом в школе управления Сколково. В последние годы активно реализует театральные проекты и даже сам снимался в кино.
Его мнение о формировании личного бренда в социальных сетях и в жизни — это часть знаний, которые студенты не смогут получить в рамках обычных лекций по университетским программам.
«Лекция о “Личном бренде спортсмена” интересна нашим ребятам, которые сейчас учатся. Они узнали много интересных фактов», — говорит директор института физической культуры ДВФУ Марк Якубов.
«Сегодня хоккеист не только игрок. Вся его жизнь так или иначе связана с клубом. От каждого его шага зависит имидж команды. Поэтому мы с большим энтузиазмом приняли участие в проекте», — считает руководитель отдела маркетинга и коммерческой деятельности ХК «Адмирал» Александр Саркисов.
На лекции Александра Цыпкина побывало более ста человек. Причем никто насильно людей в зал «на нагонял». Пришли только те, кто хотел. И наверняка получили много пищи для размышлений.
Соорганизаторы проекта уточнили, что в будущем приезд известных спикеров в различных отраслях во Владивосток станет регулярным. Такие мероприятия повысят статус краевого центра и вызовут дополнительный интерес у аудитории не только Приморского края, но и гостей из других регионов страны.
«Это пилотное мероприятие большого нового регулярного проекта ЧАСТНЫЙ CASE, уникального для Дальнего Востока. Цель проекта познакомить аудиторию с уникальным опытом приглашенных гостей ЧАСТНОГО КЕЙСА, каждый из которых может дать оригинальный и эксклюзивный авторский материал», — говорит специалист по организации федеральных и международных мероприятий Павел Воронцов.