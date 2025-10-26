В России усилят автоматический контроль в налоговой сфере, ОСАГО и связи: когда этого ожидать

С ноября в России вступают в силу масштабные изменения, которые затронут повседневную жизнь тысяч граждан. Ключевые нововведения коснутся налогов, связи, транспорта, наследства и других сфер. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
С ее слов, главный акцент сделан на расширении возможностей автоматического контроля. Так, Федеральная налоговая служба сможет взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если должник проигнорирует уведомление в личном кабинете, списание средств произойдет напрямую с банковского счёта.
Автоматизация коснётся и транспорта: для проверки ОСАГО будут использоваться дорожные камеры. Если полис отсутствует в базе, владельцу придут штрафы — первый в размере 800 рублей, последующие — несколько тысяч. При этом постановления будут выноситься автоматически, без остановки инспектором.
Подчеркивается, что изменения в сфере связи вступят в силу с 1 ноября. Мобильные операторы обязаны проверить количество номеров на одного абонента и заблокировать лишние, если их более 20.
С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать всех наследников о долгах умершего. Это упростит банкам и МФО взыскание задолженностей, а наследникам потребует повышенного внимания при принятии наследства.
«Ноябрьские изменения — это шаг к точному и неизбежному контролю, где ответственность граждан и компаний становится прямой и неотвратимой», — подвела итог Екатерина Романова.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о вступлении в силу с 26 октября поправок в Уголовный кодекс России. Уточняется, что эти изменения ужесточают наказание за уклонение от обязанностей, которые установлены законодательством для иностранных агентов.
Также известно, что в ноябре 2025 года российские операторы связи начнут блокировать лишние SIM-карты. Это станет возможным после проверки, которая покажет, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Такие изменения были внесены в законодательство в прошлом году.