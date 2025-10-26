В Красноярске трамваи вернулись на Красраб после ремонта на тяговой подстанции

На время ремонта были организованы временные схемы движения общественного транспорта по другим маршрутам. Специалисты муниципального предприятия «Горэлектротранс» работали в усиленном режиме, в две смены, чтобы максимально быстро вернуть трамваи на привычные для жителей краевого центра маршруты.