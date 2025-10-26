Ричмонд
В Красноярске трамваи вернулись на Красраб после ремонта на тяговой подстанции

Движение красноярских трамваев по привычным маршрутам восстановят с 26 октября.

Источник: администрация Красноярска

Утром 26 октября в Красноярске будет полностью восстановлено трамвайное движение по проспекту Красноярский рабочий. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, что движение электротранспорта по этой важной магистрали было приостановлено из-за аварии, которая произошла на тяговой подстанции № 1.

На время ремонта были организованы временные схемы движения общественного транспорта по другим маршрутам. Специалисты муниципального предприятия «Горэлектротранс» работали в усиленном режиме, в две смены, чтобы максимально быстро вернуть трамваи на привычные для жителей краевого центра маршруты.

24 октября успешно прошли испытания отремонтированного оборудования, включающие его тестовый запуск и проверку работоспособности, а также пробные поездки трамвайных вагонов по маршрутам.