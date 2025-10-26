Как элитная машина доктора Илизарова стала памятником в Кургане. Фото

В Кургане, на территории знаменитого на весь мир медицинского центра, стоит необычный памятник. На постаменте, словно застыв в вечном движении, красуется автомобиль — элегантная и строгая ГАЗ-13 «Чайка». Такие машины были у министров и у партийных руководителей. Однако это не просто элитное авто, а живой свидетель эпохи и верный спутник гения — академика Гавриила Абрамовича Илизарова. Осенью 1981 года автомобиль представительского класса был доставлен из Москвы прямо в Курган специально для всемирно известного хирурга, Героя Социалистического Труда, чьи методы буквально ставили людей на ноги. На первый взгляд, это был классический жест советской власти — наградить выдающегося деятеля науки статусной машиной. Но история «Чайки» гораздо сложнее, чем кажется. Давайте заглянем в архивные материалы вместе с URA.RU.