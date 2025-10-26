ЛДПР предложила отменить утильсбор для некоторых категорий граждан

Группа депутатов фракции ЛДПР под руководством главы партии Леонида Слуцкого подготовила законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты утилизационного сбора при ввозе личных автомобилей для ветеранов боевых действий, инвалидов I группы и многодетных семей. Документ уже передан на заключение в правительство РФ.
