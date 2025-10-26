Депутат Кошелев рассказал, кому положены субсидии на покупку квартир

Некоторые граждане РФ могут получить субсидию на покупку жилья, которая доступна только один раз в жизни. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, на такую госпомощь могут претендовать льготные категории россиян, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Субсидия может достигать 70 процентов и более от стоимости недвижимости.
— Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учетной норме — метраж на одного человека меньше установленного в регионе значения, проживание в аварийном жилье или наличие тяжелого хронического заболевания у члена семьи, делающее совместное проживание невозможным, — цитирует парламентария ТАСС.
Он уточнил, что молодые семьи могут рассчитывать на субсидию в размере до 30−35 процентов от расчетной стоимости квартиры. Размер помощи для военных составит до 100 процентов, точный размер зависит от выслуги лет. Для остальных категорий субсидия может составлять от 5 до 70 процентов.
Глава партии СРЗП, депутат Госдумы РФ Сергей Миронов направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением сохранить семейную ипотеку на уровне шести процентов для семей с одним ребенком и установить дополнительные пониженные ставки для многодетных семей.