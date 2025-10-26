Семья актёра Алексея Золотницкого раскрыла причину его смерти

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Золотницкий ушёл из жизни на 80-м году после продолжительной и серьёзной болезни. Родные сообщили об этом 25 октября.
По их словам, в этот день состояние актёра резко ухудшилось — вызвали скорую помощь, которая приехала по вызову, но, к сожалению, спасти его не удалось.
«Он болел последние 10 лет, у него был инсульт, и со временем всё становилось только хуже», — рассказали ТАСС близкие Золотницкого.
Артист родился 16 июля 1946 года. После окончания школы он поступил в знаменитое Щепкинское театральное училище, а уже на третьем курсе параллельно начал обучение на филологическом факультете МГУ. С 1989 года Золотницкий был актёром Театра Олега Табакова.
В кинематографе Алексей стал широко известен благодаря роли дворецкого Роджерса в фильме Станислава Говорухина «Десять негритят». Помимо театра и кино, Золотницкий также был выдающимся актёром театра и одним из ведущих мастеров кинодубляжа в России. С 1994 года он возглавлял студию «СВ-Дубль», где озвучил множество фильмов и сериалов, транслировавшихся на российских телеканалах.
Ранее KP.RU писал, что на 71-м году жизни скончался народный художник России Леонид Малафеевский. Долгое время он боролся с тяжелым заболеванием, однако продолжал заниматься творчеством до самого конца. Его уход из жизни произошел 21 октября 2025 года.
Недавно также стало известно о смерти актера Алексея Аптовцева. На момент смерти артисту было всего 49 лет. Он не дожил до собственного юбилея всего неделю. Причиной трагедии стала неназванная болезнь.
Аптовцев служил в Театре драмы и комедии «ФЭСТ» с 2003 года, на его сцене он сыграл множество ролей. Помимо того, он играл в кино и сериалах. В числе работ с его участием такие проекты, как «Склифосовский», «Всем по 50», «Кодекс чести», «Люба, дети и завод», «Солдаты» и многие другие.
До этого актриса Евгения Добровольская умерла в 60 лет. Последнее время третья жена Михаила Ефремова боролась со страшной болезнью. Причиной смерти стал рак. Первые новости о недуге звезды появились несколько лет назад, когда артистка резко похудела.