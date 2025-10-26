Трампа заподозрили в создании биткоина: Президент может скрываться под именем Сатоши Накамото

В соцсетях появилась необычная версия от основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао. По его мнению, есть основания полагать, что президент США Дональд Трамп — это тот самый таинственный создатель биткоина, известный под именем Сатоши Накамото.
Это случилось после помилования Чжао Трампом, который использовал свои конституционные права. По версии Белого дома, администрация бывшего президента США Джо Байдена ранее преследовала бизнесмена в рамках «войны с криптовалютами».
«Президент Трамп и Сатоши. Возможно, это один и тот же человек», — написал Чжао в соцсети.
Кроме этого, опрос на платформе Kalshi, где делают политические прогнозы, показал: 59% пользователей разделяют версию о том, что Трамп — создатель биткоина, использующий псевдоним Сатоши Накамото.
Ранее стоимость биткоина достигла исторического максимума. Так, стоимость криптовалюты поднялась до 112 тысяч долларов.