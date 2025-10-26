Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется

Вильфанд: в Москве в ближайшую неделю не ожидается снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Снег в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, по крайней мере, в рабочие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ждать снега не приходится пока ни в эти выходные, ни на следующей неделе. По крайней мере, в рабочие дни следующей недели ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега. Я уж не говорю об установлении временного снежного покрова, ничего этого нет», — сказал Вильфанд.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше