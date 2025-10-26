МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Снег в Москве в ближайшую неделю не прогнозируется, по крайней мере, в рабочие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ждать снега не приходится пока ни в эти выходные, ни на следующей неделе. По крайней мере, в рабочие дни следующей недели ничего негативного не прогнозируется с точки зрения снега. Я уж не говорю об установлении временного снежного покрова, ничего этого нет», — сказал Вильфанд.
