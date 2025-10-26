Япония запустила новую ракету H3 с кораблём-беспилотником HTV-X

Запуска состоялся рано утром в воскресенье, 26 октября. Сейчас инженеры и представители JAXA анализируют телеметрию и следят за процессом стыковки HTV-X с МКС. Запуск этой миссии особенно важен после предыдущих задержек, поскольку до этого его откладывали из-за плохих погодных условий.