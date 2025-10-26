Life.ru в День тёщи узнал у адвоката, когда за оскорбление второй мамы грозит тюрьма

«Автор подобных высказываний может быть привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КРФоАП со штрафом от 5000 до 10000 рублей», — отметил специалист.
Кроме того, тёща может взыскать в судебном порядке компенсацию морального вреда за оскорбление. Если же высказывания содержат клевету, например обвинение в неэтичном поступке или преступлении, наступает уголовная ответственность. По ней грозит лишение свободы до двух лет и штраф до 1 миллиона рублей.
За оскорбления в частной обстановке предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а за клевету в подобных ситуациях также может быть возбуждено уголовное дело.
«Если клевета, например, что тёща тестю изменяет — то уже штраф в рамках уголовного дела в размере до 50 тысяч рублей», — заключил адвокат.
