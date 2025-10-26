Life.ru в День тёщи узнал у адвоката, когда за оскорбление второй мамы грозит тюрьма

За оскорбление тёщи в публичном пространстве, например в Интернете, в общих чатах, форумах и социальных сетях можно получить штраф в размере от 5000 до 10000 рублей. Об этом в беседе с Life.ru в День тёщи и свекрови, который отмечается 26 октября, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.