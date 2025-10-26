Сеченовский университет назвал возраст, когда люди начинают стареть

— С одной стороны, наука знает о возможности дожить до 120 лет, с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже в 25 лет. С этого возраста начинают закладываться основы хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет и ожирение, которые проявляются после 40 лет, — цитирует ее РИА Новости.