Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества

Россияне готовятся к уплате имущественных налогов, срок наступает с 1 декабря. На этом фоне мошенники придумывают новые схемы. Об этом эксперт информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

