Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии раскрыли, когда завершат поддержку Украины

Япония перестанет поддерживать Украину после российской победы и получения страной независимости от влияния США. Об этом сообщил японский историк Такэюки Танака.

Япония перестанет поддерживать Украину после российской победы и получения страной независимости от влияния США. Об этом сообщил японский историк Такэюки Танака.

Читать далее.