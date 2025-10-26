Ричмонд
Свердловчан ожидает облачная погода без осадков

В Свердловской области 26 октября ожидается переменная облачность, преимущественно сухая погода и небольшое потепление. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

