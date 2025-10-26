Марочко: США не дадут Украине самостоятельно применять Tomahawk

США не намерены предоставлять Киеву возможность самостоятельно управлять крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) для нанесения ударов по территории России. Решения о применении этих вооружений будут согласовываться с американскими инструкторами по образцу доставки ударов ракетными системами HIMARS, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
