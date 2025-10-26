Ричмонд
Марочко: США не дадут Украине самостоятельно применять Tomahawk

США не намерены предоставлять Киеву возможность самостоятельно управлять крылатыми ракетами «Томагавк» (Tomahawk) для нанесения ударов по территории России. Решения о применении этих вооружений будут согласовываться с американскими инструкторами по образцу доставки ударов ракетными системами HIMARS, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
