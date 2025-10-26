Юрист объяснила, как увеличить часть пенсии в два раза

Право на увеличение фиксированной части пенсии на 25% сохраняется и у тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, даже в случае переезда оттуда. При наличии нескольких оснований для повышения применяется наиболее выгодный для пенсионера вариант.