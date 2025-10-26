В Сеченовском университете назвали возраст, когда человек начинает стареть

По её словам, именно с этого возраста в организме запускаются клеточные процессы, которые в будущем приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям — от сердечно-сосудистых проблем до диабета и ожирения. На скорость старения напрямую влияют образ жизни, уровень физической активности, питание и даже качество сна.