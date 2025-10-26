Ричмонд
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на субсидии на покупку квартир

Депутат ГД Кошелев: Субсидия на покупку квартир выдаётся инвалидам и пенсионерам.

Источник: Комсомольская правда

По словам депутата Владимира Кошелева, государственная субсидия на покупку жилья может покрывать от 70% его стоимости в зависимости от категории заявителя и стажа в очереди. При этом право на получение такой выплаты предоставляется гражданину только один раз.

Как пояснил депутат в беседе с ТАСС, претендовать на господдержку могут граждане, соответствующие двум основным требованиям: принадлежность к льготной категории и официальный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Так, право на льготы имеют: молодые и многодетные семьи, военные, госслужащие, участники земских программ, сироты, инвалиды, переселенцы, ветераны, ликвидаторы ЧАЭС и малоимущие граждане.

Например, молодым семьям выделяют 30−35% стоимости жилья, многодетным — дополнительно 450 тыс. рублей на ипотеку. Военные при выслуге 10−25 лет получают до 75% стоимости жилья, а при стаже более 25 лет — полную компенсацию.

Как уточнил Кошелев, размер выплаты рассчитывается индивидуально.

Ранее в Госдуме предложили внедрить прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет.