Американская актриса Джун Локхарт умерла в возрасте 100 лет

Американская киноактриса Джун Локхарт ушла из жизни в возрасте 100 лет, сообщил журнал People.
Её не стало 23 октября. Артистка умерла в Санта-Монике (округ Лос-Анджелес, американский штат Калифорния). Рядом с ней находились её дочь и внучка.
Джун Локхарт появилась на свет в Нью-Йорке, в актёрской семье. Её дебют в кино состоялся в 1938 году. Локхарт снялась вместе с родителями в фильме «Рождественская история».
Известность актрисе принесла роль Рут Мартин в сериале «Лэсси». В нём артистка снималась с 1958 по 1964 год. Кроме того, на счету Локхарт роли в таких сериалах, как «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз, 90210», «Анатомия страсти», «Затерянные в космосе» и «Частный детектив Магнум».
Актриса также получила две звезды на Аллее славы в Голливуде — за вклад в кинематограф и телевидение.