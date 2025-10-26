В Россию едет высокий гость из КНДР

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).
Читать далее.
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).
Читать далее.