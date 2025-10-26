Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию едет высокий гость из КНДР

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению внешнеполитических ведомств обеих стран. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Читать далее.