Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН

Восточный Тимор стал 11-м официальным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Декларация о вступлении страны была подписана на саммите организации в Куала-Лумпуре, передают журналисты с места событий.

