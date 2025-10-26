Восточный Тимор официально стал 11-м членом АСЕАН

Восточный Тимор стал 11-м официальным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Декларация о вступлении страны была подписана на саммите организации в Куала-Лумпуре, передают журналисты с места событий.
