Депутат назвал категории россиян, которые могут получить субсидии на покупку квартиры

По словам парламентария, такая поддержка может покрывать до 70% и более от стоимости квартиры для льготных категорий, официально признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Депутат уточнил, что основанием для признания нуждающимися служит отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади учётной норме, проживание в аварийном фонде или наличие тяжёлого хронического заболевания у члена семьи.