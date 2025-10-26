Момент обрушения здания радиозавода в Киеве после удара ВС России сняли на видео

Появилось видео с моментом обрушения здания радиозавода в Киеве после удара российской армии. Опубликовал его Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На кадрах, который снял очевидец, видно, что часть здания обвалилась в момент, когда рядом работали пожарные. Рухнувшая обшивка зацепила один из автомобилей. После обрушения округу заволокло большими клубами пыли.
Военные корреспонденты уточнили в публикации, что промышленное здание на улице Бориспольской горело целый день после прилета.
Крупные пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском киевских районах, расположенных на левом берегу Днепра. Об этом 25 октября сообщил глава города Виталий Кличко. По его словам, возгорание произошло в нежилой застройке. Очевидцы рассказали, что в небе видны большие очаги пламени и густые клубы дыма.
21 октября в Чернигове на севере Украины наступил блэкаут — там полностью отсутствовало водоснабжение. Днем ранее без света остался и город Славутич в Киевской области.
10 октября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая порекомендовала жителям крупных городов, в особенности Киева, обдумать возможность временного переезда на осенний и зимний сезоны.