Момент обрушения здания радиозавода в Киеве после удара ВС России сняли на видео

Крупные пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском киевских районах, расположенных на левом берегу Днепра. Об этом 25 октября сообщил глава города Виталий Кличко. По его словам, возгорание произошло в нежилой застройке. Очевидцы рассказали, что в небе видны большие очаги пламени и густые клубы дыма.