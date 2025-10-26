Ричмонд
Расстройство пищеварения может указывать на инфаркт: эти симптомы нельзя игнорировать

Профессор-кардиолог Мамедов: инфаркт может скрываться за проблемами с ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Иногда проблемы с желудком могут быть сигналом гораздо более серьезного заболевания — инфаркта миокарда. Он может проявляться не только в виде болей в груди, но и как расстройства пищеварения. Об этом KP.RU рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

— При нижней локализации инфаркта миокарда боль может ощущаться в верхней части живота, что приводит к путанице с заболеваниями ЖКТ, — отметил медик.

В таких ситуациях человек часто ошибочно связывает неприятные ощущения с проблемами с пищеварением. Кроме боли в животе, у пациента могут появляться другие симптомы: чувство страха, тошнота, рвота и даже икота. Важно распознавать эти знаки и не пытаться «перетерпеть» боль, принимая обезболивающие.

Профессор подчеркнул, что при таких симптомах не стоит медлить с визитом к врачу. Каждая минута может иметь решающее значение, ведь неправильная трактовка симптомов может привести к более серьезным последствиям.