В Иркутске 26 октября потеплеет до +5 градусов

Днем в регионе воздух прогреется до +2…+7 градусов, если солнце зайдет за облака, то существенно похолодает до −3…-8. На Байкале плюсовые температуры также сохранятся, а вот порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15−20 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 26 октября 2025.