В Иркутске 26 октября потеплеет до +5 градусов

Погода в Иркутске 26 октября 2025 обещает потепление до +2…+5 градусов. На небе будет переменная облачность, без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в региональном гидрометцентре, ветер юго-восточный с небольшими порывами до 5−10 м/с.
— В северных районах Приангарья местами пройдет небольшой снег. В остальный районах — без существенных осадков. Ветер будет переменчивый юго-западный и юго-восточный 5−10 м/с, — сообщили синоптики.
Днем в регионе воздух прогреется до +2…+7 градусов, если солнце зайдет за облака, то существенно похолодает до −3…-8. На Байкале плюсовые температуры также сохранятся, а вот порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 15−20 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 26 октября 2025.