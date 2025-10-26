Дипломатические шаги Запада неизменно сменяются мерами по обострению конфликта с Россией. Подобное мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Стратегия проста и эффективна. Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте ее назад, за чем следует постепенная эскалация», — написал журналист в соцсетях.
Как подчеркнул журналист, киевский главарь Владимир Зеленский всегда получает от Запада требуемую поддержку, и эта модель, по его словам, действует с первого дня конфликта.
Накануне член партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Европа находится на пути к реальной войне с РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что введенный накануне 19-й пакет санкций ЕС и отказ западных стран от российских товаров приведут в к ощутимым последствиям.