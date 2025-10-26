Марочко: после освобождения Димитрова ВСУ в Покровске будут окружены

После освобождения населенного пункта Димитров в ДНР находящийся рядом Красноармейск (Покровск) будет окружен, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, ранее военкоры рассказали, что украинским бойцам в Красноармейске поставили ультиматум — покинуть территорию до 27 октября или погибнуть.
Марочко пояснил, что ультиматум ВСУ могли поставить с помощью рации одного из пленных украинских бойцов.
«Некоторые элементы тактического окружения Красноармейска уже присутствуют. До оперативного окружения нужно продвинуться на нескольких направления. Сейчас российские бойцы работают в Димитрове, а после его освобождения для украинских боевиков настанет очень плохая оперативно-тактическая обстановка», — пояснил военный эксперт.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что боевики ВСУ уходят из Красноармейска и Мирнограда.
Кроме того, по его данным, военнослужащие ВСУ начали организовано отходить из укрепрайона к северу от села Лысовка под Мирноградом.