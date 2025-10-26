Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: после освобождения Димитрова ВСУ в Покровске будут окружены

Военкоры сообщили, что бойцам ВСУ в Красноармейске (Покровске) был поставлен ультиматум — покинуть территорию до 27 октября или погибнуть.

Источник: Аргументы и факты

После освобождения населенного пункта Димитров в ДНР находящийся рядом Красноармейск (Покровск) будет окружен, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, ранее военкоры рассказали, что украинским бойцам в Красноармейске поставили ультиматум — покинуть территорию до 27 октября или погибнуть.

Марочко пояснил, что ультиматум ВСУ могли поставить с помощью рации одного из пленных украинских бойцов.

«Некоторые элементы тактического окружения Красноармейска уже присутствуют. До оперативного окружения нужно продвинуться на нескольких направления. Сейчас российские бойцы работают в Димитрове, а после его освобождения для украинских боевиков настанет очень плохая оперативно-тактическая обстановка», — пояснил военный эксперт.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что боевики ВСУ уходят из Красноармейска и Мирнограда.

Кроме того, по его данным, военнослужащие ВСУ начали организовано отходить из укрепрайона к северу от села Лысовка под Мирноградом.