Марочко: после освобождения Димитрова ВСУ в Покровске будут окружены

«Некоторые элементы тактического окружения Красноармейска уже присутствуют. До оперативного окружения нужно продвинуться на нескольких направления. Сейчас российские бойцы работают в Димитрове, а после его освобождения для украинских боевиков настанет очень плохая оперативно-тактическая обстановка», — пояснил военный эксперт.