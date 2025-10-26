Рефрижератор и автобус столкнулись под Благовещенском, есть пострадавшие. Фото

Пассажирский автобус Yutong и грузовой рефрижератор столкнулись в Белогорском районе Амурской области утром 26 октября, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Амурской области.
