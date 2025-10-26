Кнутов: переданные Макроном ракеты Aster уничтожат при разгрузке в Одессе

Обещанные Киеву французским президентом Эммануэлем Макроном ракеты Aster могут быть уничтожены во время разгрузки в Одессе. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
«Скорее всего, поставки ракет будут осуществляться морским путем через порты Одессы и к месту применения они могут не доехать. Мы сейчас постоянно отслеживаем те грузы, которые разгружаются в Одессе, и наносим по ним удары, потому что уничтожение именно при разгрузке и транспортировке — это самая удобная форма поражения систем ПВО противника», — объяснил он и добавил, что не так давно были нанесены удары по Одессе как раз во время разгрузки беспилотников, в результате которых уничтожили порядка 50 дронов.
По словам Кнутова, ракеты могут ввести также наземным транспортом.
«Они могут довезти самолетами до Жешува, дальше пытаться их в машинах перевозить, типа трейлеров. Теоретически это тоже возможно, и, конечно, маскировка в этом случае будет задействована максимально», — добавил военный эксперт.
Ранее Кнутов объяснил, что Макрон передаст Киеву ракеты Aster для перехвата русских «Кинжалов» и «Искандеров».