Михайлов: боевики ВСУ удерживают пытающихся уехать из Покровска жителей

Украинские боевики не выпускают из Красноармейска (Покровска) местных жителей, которые пытаются уехать, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, ранее стало известно, что боевикам ВСУ в Красноармейске поставили ультиматум. Они должны покинуть город до понедельника 27 октября или будут уничтожены.
Михайлов добавил, что к настоящему моменту российские штурмовики заняли около 70% Красноармейска. Его продолжают окружать.
«Население выезжает из города, но его не выпускают украинские военные. Самим боевикам ВСУ, чтобы попасть на линию боевого соприкосновения, нужно пройти очень много километров под огнем. Украинскому Покровску наступает конец. И мы ждем, что в ближайшее время это будет уже официально город Красноармейск», — отметил эксперт.
Ранее подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Дмитрова ВСУ в Покровске будут окружены.
По словам эксперта, ультиматум военные могли поставить ВСУ по рации одного из пленных украинских бойцов.