В Госдуме рассказали о бумажном «терроре» в отношении учителей

По словам Чернышова, это негативно сказывается на качестве образования и приводит к профессиональному выгоранию педагогов. По данным исследования, в котором участвовали более 3000 педагогов из 75 регионов страны, около половины учителей считают, что объём отчётности и справок достиг критической точки и мешает их главной работе — обучению детей.