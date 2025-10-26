В Госдуме рассказали о бумажном «терроре» в отношении учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что его аналитическая команда провела исследование и выяснила: главное препятствие для качественного обучения — это чрезмерная бюрократическая и внеучебная нагрузка учителей. Об этом пишет РИА Новости.
«То, что показал наш опрос, можно назвать “бумажным террором”. Отчёты, справки и организационные задачи подменили собой работу с учениками. Вместо живого общения, творческой и воспитательной деятельности учителя превратились в клерков, которые по несколько часов подряд сидят над таблицами, формами и планами», — отметил Чернышов.
По словам Чернышова, это негативно сказывается на качестве образования и приводит к профессиональному выгоранию педагогов. По данным исследования, в котором участвовали более 3000 педагогов из 75 регионов страны, около половины учителей считают, что объём отчётности и справок достиг критической точки и мешает их главной работе — обучению детей.
Отмечается, что Чернышов планирует направить в Министерство просвещения предложения по модернизации системы отчётности, чтобы уменьшить нагрузку на учителей и повысить качество образования.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят защитить честь и достоинство учителей отдельным законом.