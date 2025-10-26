Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о бумажном «терроре» в отношении учителей

Чернышов: бумажный террор учителей мешает качественному обучению.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что его аналитическая команда провела исследование и выяснила: главное препятствие для качественного обучения — это чрезмерная бюрократическая и внеучебная нагрузка учителей. Об этом пишет РИА Новости.

«То, что показал наш опрос, можно назвать “бумажным террором”. Отчёты, справки и организационные задачи подменили собой работу с учениками. Вместо живого общения, творческой и воспитательной деятельности учителя превратились в клерков, которые по несколько часов подряд сидят над таблицами, формами и планами», — отметил Чернышов.

По словам Чернышова, это негативно сказывается на качестве образования и приводит к профессиональному выгоранию педагогов. По данным исследования, в котором участвовали более 3000 педагогов из 75 регионов страны, около половины учителей считают, что объём отчётности и справок достиг критической точки и мешает их главной работе — обучению детей.

Отмечается, что Чернышов планирует направить в Министерство просвещения предложения по модернизации системы отчётности, чтобы уменьшить нагрузку на учителей и повысить качество образования.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят защитить честь и достоинство учителей отдельным законом.