Россиянам рассказали о погодной аномалии: где температура выше нормы

По словам эксперта, камчатский край ожидает похолодание до −24°C при отклонении от нормы на 6−7°C. Аналогичная ситуация сложится в Забайкалье, где в воскресенье столбики термометров опустятся до −23°C при таких же аномальных отклонениях.