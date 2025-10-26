Ричмонд
Россиянам рассказали о погодной аномалии: где температура выше нормы

Синоптик Вильфанд: Почти на всей территории РФ температура выше нормы.

Источник: Комсомольская правда

Почти по всей России температура выше нормы, и только на Дальнем Востоке в нескольких регионах сохраняются обычные показатели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Как пояснил синоптик, на Чукотке температуры будут на 7−10°C, а местами даже на 17  ниже нормы, и минимальные значения составят минус 27−29°C по 29 октября.

Также Вильфанд добавил, что аналогичная ситуация ожидается в Магаданской области, где минимальные значения достигнут 25−27°C мороза.

По словам эксперта, камчатский край ожидает похолодание до −24°C при отклонении от нормы на 6−7°C. Аналогичная ситуация сложится в Забайкалье, где в воскресенье столбики термометров опустятся до −23°C при таких же аномальных отклонениях.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что начало ноября в Подмосковье будет прохладным, однако температурные показатели не превысят норму на 1 .

