Россиянам рассказали о погодной аномалии: где температура выше нормы

Почти по всей России температура выше нормы, и только на Дальнем Востоке в нескольких регионах сохраняются обычные показатели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Как пояснил синоптик, на Чукотке температуры будут на 7−10°C, а местами даже на 17 ниже нормы, и минимальные значения составят минус 27−29°C по 29 октября.
Также Вильфанд добавил, что аналогичная ситуация ожидается в Магаданской области, где минимальные значения достигнут 25−27°C мороза.
По словам эксперта, камчатский край ожидает похолодание до −24°C при отклонении от нормы на 6−7°C. Аналогичная ситуация сложится в Забайкалье, где в воскресенье столбики термометров опустятся до −23°C при таких же аномальных отклонениях.
Ранее Вильфанд спрогнозировал, что начало ноября в Подмосковье будет прохладным, однако температурные показатели не превысят норму на 1 .